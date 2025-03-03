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عربي-دولي

ترمب: زيلينسكي ينبغي أن يكون أكثر امتناناً لأميركا

Lebanon 24
03-03-2025 | 18:41
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اعتبر دونالد ترمب أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ينبغي ان يكون أكثر امتناناً للولايات المتحدة"، وذلك بعد خوضه مشادة كلامية معه الجمعة في البيت الابيض، لافتاً إلى أن "التوصل الى اتفاق حول المعادن الاوكرانية لا يزال ممكناً".
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وقال: "أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانا، لأن الولايات المتحدة دعمتهم في السراء والضراء".
وأضاف: "زيلينسكي قال إن الحرب ستستمر لوقت طويل وتمنى أن لا يكون على حق".
وتابع: "سنُبرم اتفاقات مع روسيا وأوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، مضيفاً أن "روسيا ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب".
ولدى سؤاله عمّا إذا الصفقة المتصلة بالمعادن بين واشنطن وكييف والتي كان يفترض أن تشكل خطوة إلى الأمام نحو وضع حد للنزاع، باتت بحكم الميتة، قال ترامب "كلا، لا أعتقد ذلك. سنقدّم تحديثاً بشأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء الثلاثاء".
وأعلن أنه "لم يناقش بعد وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك بعدما تحدثت تقارير عن احتمال اتخاذه قرارا مماثلا بعد المشادة الكلامية بينه وبين زيلينسكي".

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