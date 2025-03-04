ترامب ينفذ وعوده وينهي مهلة الاعفاء من الرسوم الجمركية.. قرارات واعتراضات من الدول المستهدفة

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دخلت الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بقيمة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، والرسوم الإضافية البالغة 10% على السلع الصينية حيز التنفيذ مع مرور الموعد النهائي الثلاثاء.هذا القرار لم يمر مرور الكرام على الدول المعنية به، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستفرض رسوماً جمركية 25% على سلع أميركية قيمتها 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار) اعتباراً من الثلاثاء إذا مضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدماً في فرض رسومها الجمركية على السلع الكندية.وأضاف ترودو في بيان أن كندا ستفرض رسوماً بقيمة 25% على سلع أميركية قيمتها 30 مليار دولار كندي اعتباراً من الثلاثاء، بينما ستدخل الرسوم على بقية المنتجات البالغ قيمتها 125 مليار دولار كندي حيز التنفيذ في غضون 21 يوماً.وأردف "ستظل رسومنا الجمركية سارية لحين سحب التدابير التجارية الأميركية، وإذا لم تتوقف الرسوم الجمركية الأميركية فنحن في مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لمتابعة العديد من الإجراءات غير الجمركية".وفي بكين، أبدت وزارة التجارة الصينية، معارضتها لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية؛ بسبب الفنتانيل وقضايا أخرى، وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة قالت إنها تهدف إلى حماية حقوقها ومصالحها.وأعلنت وزارة المالية الصينية فرض رسوم جمركية 10% على فول الصويا والذرة الرفيعة ولحوم الخنزير ولحوم البقر والمنتجات المائية والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان الأميركية، واعدة بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع أميركية اعتباراً من 10 آذار، ورسوماً أخرى بقيمة 15% على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأميركية.وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، إنها ستنتظر وترى ما إذا كان ترامب سيواصل تهديده بفرض رسوم جمركية على بلادها، مؤكدة استعدادها بـ"خطط احتياطية" في حال تطبيق التعريفات، وذلك قبيل ساعات من حلول موعد دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، الثلاثاء.وذكرت شينباوم، خلال مؤتمر صحافي، إنها ستتحدث أكثر عن قراراتها، الثلاثاء، مستدركة: "لكن مهما قررت الولايات المتحدة، فإن المكسيك مستعدة".ووصفت التنسيق مع الحكومة الأميركية بشأن منع تدفق مخدر الفنتانيل، والعلاقات التجارية، بأنها "كانت جيدة جداً"، مشيرة إلى أن المكسيك استقبلت حوالي 20 ألف شخص من الولايات المتحدة، بينهم جنسيات أخرى، منذ تولي ترمب منصبه.وكان ترامب قد أعلن أن الرسوم الجمركية على الواردات من المكسيك وكندا ستبلغ 25%، بدايةً من الثلاثاء، وقال إنه "لا مجال للتأخير أكثر"، كما وقع أمراً برفع التعريفة على الصين 10% إضافية لتصل إلى 20%.وذكر ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "الثلاثاء سنبدأ فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا و 25% على المكسيك"، مضيفاً بأن هذه الرسوم تهدف لإجبار الجارتين الأميركيتين على "تكثيف مكافحتهما لتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة".وأضاف أنه لا توجد فرصة أمام المكسيك أو كندا لتجنب الرسوم الجمركية، وأضاف رداً على سؤال عن احتمال أن تتفادى كندا والمكسيك الرسوم الجمركية من خلال التوصل إلى اتفاق يكبح تدفقات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة "لم يتبق مجال للمكسيك أو كندا".