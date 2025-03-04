غياب مفاجئ.. بن سلمان لن يشارك في القمة العربية في مصر

Advertisement

أعلنت السعودية، الثلاثاء، أن وزير خارجيتها فيصل بن فرحان بن عبدالله، سيترأس وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية المنعقدة في مصر للتباحث بشأن القضية الفلسطينية والجهود العربية حيالها.وذكر بيان لوزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن بن فرحان سيشارك في القمة نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.كما يعني القرار المفاجئ غياب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن هذا الاجتماع المهم.