Advertisement

عربي-دولي

عواصف مغناطيسية تضرب الأرض مساء اليوم.. وهذه مستوياتها!

Lebanon 24
04-03-2025 | 08:21
A-
A+
Doc-P-1328802-638766993555721901.jpg
Doc-P-1328802-638766993555721901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مختبر علم الفلك الشمسي في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن عواصف مغناطيسية ستضرب الأرض مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة وصول سحابة بلازما متوسطة الحجم إلى الغلاف المغناطيسي للأرض حوالي الساعة السابعة مساءً.  
Advertisement

ووفقًا للتقرير الصادر عن المختبر، ستبدأ العواصف بين الساعة 20:00 و21:00 بتوقيت موسكو، وتستمر ما بين ست إلى تسع ساعات، مع توقع استمرار الاضطرابات في المجال المغناطيسي حتى منتصف يوم الأربعاء 5 آذار.  

وأشار التقرير إلى أن العواصف ستكون من المستويين G1 وG2، وقد تؤدي إلى ظهور ظاهرة الشفق القطبي في بعض مناطق روسيا.  

وتقسم العواصف المغناطيسية إلى خمس درجات وفقًا لشدتها، حيث تُصنَّف من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدًا). وتنتج هذه الظواهر عن التوهجات الشمسية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في أنظمة الطاقة، والتأثير على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، بالإضافة إلى إمكانية حدوث خلل في أنظمة الاتصالات والملاحة. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:17 | 2025-03-04
08:30 | 2025-03-04
10:00 | 2025-03-04
09:58 | 2025-03-04
09:55 | 2025-03-04
09:50 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24