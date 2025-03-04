عواصف مغناطيسية تضرب الأرض مساء اليوم.. وهذه مستوياتها!

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أعلن مختبر علم الفلك الشمسي في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن عواصف مغناطيسية ستضرب الأرض مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة وصول سحابة بلازما متوسطة الحجم إلى الغلاف المغناطيسي للأرض حوالي الساعة السابعة مساءً.ووفقًا للتقرير الصادر عن المختبر، ستبدأ العواصف بين الساعة 20:00 و21:00 بتوقيت موسكو، وتستمر ما بين ست إلى تسع ساعات، مع توقع استمرار الاضطرابات في المجال المغناطيسي حتى منتصف يوم الأربعاء 5 آذار.وأشار التقرير إلى أن العواصف ستكون من المستويين G1 وG2، وقد تؤدي إلى ظهور ظاهرة الشفق القطبي في بعض مناطق روسيا.وتقسم العواصف المغناطيسية إلى خمس درجات وفقًا لشدتها، حيث تُصنَّف من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدًا). وتنتج هذه الظواهر عن التوهجات الشمسية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في أنظمة الطاقة، والتأثير على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، بالإضافة إلى إمكانية حدوث خلل في أنظمة الاتصالات والملاحة. (روسيا اليوم)