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عربي-دولي

استخدم في سوريا وأفغانستان.. أميركا تكشف لأول مرة عن صاروخ "النينجا" السري (فيديو)

Lebanon 24
04-03-2025 | 08:51
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نشرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية، مقطع فيديو يظهر لأول مرة الاستخدام القتالي لصاروخ Hellfire AGM-114R9X، المعروف باسم "صاروخ النينجا"، والذي يتميز بشفرات سيف قابلة للتمدد بدلاً من الرأس الحربي التقليدي، مما يتيح تنفيذ ضربات دقيقة دون إحداث موجة انفجارية.  
 
 
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ووفقًا لتقرير صحيفة The War Zone، تم استخدام هذا السلاح لاستهداف أحد قادة الفرع السوري لتنظيم القاعدة، حيث أظهر الفيديو لحظة إصابة سيارة بيك أب، مع ومضات صليبية الشكل وشرارات متناثرة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في سقف السيارة فوق مقعد السائق.
 


ويعتمد هذا الصاروخ على التوجيه الليزري شبه الفعّال، ويمكن إطلاقه بواسطة الطائرة الأمريكية المسيرة MQ-9 Reaper، وهو مصمم لتجنب الأضرار الجانبية والإصابات بين المدنيين، حيث يعتمد تأثيره على شفراته الدوارة بدلاً من المتفجرات.  

يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن استخدمت هذا الصاروخ في سوريا وأفغانستان، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض استخدامه القتالي علنًا. (روسيا اليوم)
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