استخدم في سوريا وأفغانستان.. أميركا تكشف لأول مرة عن صاروخ "النينجا" السري (فيديو)

Ninja füzesi olarak bilinen Hellfire AGM-114R9X 2010 yılından beri defalarca Ortadoğu’da kullanıldı. Ancak CENTCOM ilk kez bu füzenin hedefi imha edişinin videosunu paylaştı. Video ile füzeyi ve son kullanılışını anlatan bir yazımı aşağıya bırakıyorum.👇🏻🇺🇸🥷🏻 https://t.co/ImPhtqUPRl pic.twitter.com/pzP7oL5cuX