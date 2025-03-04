كوستا: ملتزومن بحل الدولتين

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قال رئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، أنّنا ملتزمون بحل الدولتين.أضاف:" نرفض وبشكل كامل أي محاولة للتغيير الديمغرافي في غزة"، مشيرا إلى أنّه لابد من مسار لوقف الأعمال العدائية.وأكّد أننا "ندعم استمرار عمل وكالة الأونروا في غزة، وملتزمون بشكل كامل بإعادة إعمار غزة، كما ندعم الخطة المصرية الخاصة بغزة".