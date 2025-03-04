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عربي-دولي

كوستا: ملتزومن بحل الدولتين

Lebanon 24
04-03-2025 | 09:58
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 قال رئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، أنّنا ملتزمون بحل الدولتين.

أضاف:" نرفض وبشكل كامل أي محاولة للتغيير الديمغرافي في غزة"، مشيرا إلى أنّه لابد من مسار لوقف الأعمال العدائية.
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وأكّد أننا "ندعم استمرار عمل وكالة الأونروا في غزة، وملتزمون بشكل كامل بإعادة إعمار غزة، كما ندعم الخطة المصرية الخاصة بغزة".
 
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