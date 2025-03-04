الرئيس العراقي: الحق الفلسطيني أصيل ولا يمكن التنازل عنه

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعم بلاده لتحقيق آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، مشدداً على أن الحق الفلسطيني أصيل ولا يمكن التنازل عنه رغم المحاولات المستمرة لتصفيته.



وأشار خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة إلى أن العراق يدعم خطة إعمار غزة، معتبراً أن ما يعانيه القطاع من دمار يتطلب جهداً عربياً ودولياً مشتركاً لإعادة بناء ما هدمته الحرب.

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كما ندد الرئيس العراقي باستهداف إسرائيل للمنظمات الدولية، مؤكداً أن هذا التصرف يعكس عدم اكتراثها بالقوانين والشرعية الدولية، ويؤكد الحاجة إلى موقف حازم من المجتمع الدولي لحماية الحقوق الفلسطينية.













