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إيطاليا تخصص مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 4.5 ملايين يورو

Lebanon 24
04-03-2025 | 15:30
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أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية تخصيص 4.5 ملايين يورو كمساعدات عاجلة في إطار الجهود الإنسانية الموجهة إلى سوريا.

وتطرقت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إلى زيارة وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إلى دمشق في يناير/ كانون الثاني الماضي، وإجرائه محادثات مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة.
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وأضاف البيان أنه في إطار المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها تاجاني خلال زيارته إلى سوريا، تم تخصيص 4.5 ملايين يورو لمبادرات الإغاثة العاجلة.

وأوضح أن هذه المساعدات ستكون موجهة للمجالات الأكثر إلحاحا وأولوية في سوريا، وذلك بهدف دعم الأنشطة الإنسانية في القطاع الصحي والمستشفيات، وتحسين البنية التحتية الحيوية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي بالإضافة إلى الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية، التي انطلقت من مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية بمدينة برينديزي الإيطالية، نهاية يناير الفائت، والتي كانت تضم أدوية ومستلزمات طبية، وهي حاليا في مرحلة التوزيع. (الاناضول)
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