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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من نوع MQ_9 في الحديدة

Lebanon 24
04-03-2025 | 16:39
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أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية "الحوثيون"، مساء اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من نوع "MQ_9" في أجواء محافظة الحديدة.

وفي بيان له، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "بعون الله تعالى، نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".
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وأوضح "سريع" أن هذه الطائرة "هي الطائرة الخامسة عشرة التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطِها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان".

وتابع المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدِنا ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وإنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة".
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