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عربي-دولي

هكذا علّقت إسرائيل على القمة العربية

Lebanon 24
04-03-2025 | 23:10
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علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين إلى قمة جامعة الدول العربية التي أعلنت دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين.
 
وقال مارمورشتاين: "البيان الصادر عن القمة العربية لا يعالج الواقع بعد السابع من تشرين الاول"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
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وأضاف: "من الجدير بالذكر أنه لم يتم ذكر الهجوم الإرهابي الوحشي لحماس، ولا يوجد أي إدانة لهذا الكيان الإرهابي القاتل، رغم الفظائع الموثقة".

وتابع: "إن فكرة الرئيس ترامب تتيح الفرصة أمام سكان غزة لاتخاذ خيار حر بناء على إرادتهم الحرة، وهذا ما يجب تشجيعه". (روسيا اليوم)
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