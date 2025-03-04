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عربي-دولي

سوريا.. حريق ضخم في ريف اللاذقية وجهود مكثفة للسيطرة عليه

Lebanon 24
04-03-2025 | 23:20
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أفاد "تلفزيون سوريا" بأن فرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" تواصل منذ 6 ساعات عملياتها لإخماد حريق ضخم اندلع مساء الثلاثاء في المنطقة الحراجية بمحيط بلدة حرف المسيترة بريف اللاذقية.

وبحسب "تلفزيون سوريا"، تواجه الفرق تحديات كبيرة بسبب توزع بؤر الحريق والطبيعة الجبلية الوعرة للمنطقة، إضافةً إلى اشتداد سرعة الرياح التي تسهم في توسع رقعة النيران.
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ورغم هذه العوامل، تمكنت الفرق حتى الآن من السيطرة على 90% من الحريق، لكنها لا تزال تعمل على إخماد ما تبقى منه بشكل كامل، وفقا لبيان الدفاع المدني السوري. (روسيا اليوم)

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