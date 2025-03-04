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إقتصاد

بميزانية قياسية.. الصين تعزز قوتها العسكرية

Lebanon 24
04-03-2025 | 23:32
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تعتزم الصين زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.2% هذا العام وفقا لمشروع الميزانية الذي تم عرضه في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني.
 
وتم الكشف عن الزيادة في ميزانية الدفاع إلى 1.78 تريليون يوان (حوالي 245 مليار دولار) في افتتاح المؤتمر في بكين اليوم الأربعاء.
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وكانت الحكومة زادت ميزانيتها العسكرية بنفس النسبة العام الماضي، ويبقى الإنفاق العسكري للصين ثاني أكبر إنفاق بعد الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس". (روسيا اليوم)

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