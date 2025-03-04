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أظهرت صور أقمار اصطناعية حديثة أن كوريا الشمالية تقترب من استكمال أول طائرة إنذار مبكر محمولة جوا، وهو ما يعتبره خبراء إضافة كبيرة لقدرات سلاحها الجوي عند دخولها الخدمة.ورغم أن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية متطورة نسبيا، لا تزال قدراتها في المراقبة الجوية متأخرة مقارنة بمنافسيها، كما أن معظم مقاتلاتها وطائراتها العسكرية قديمة.وذكر موقع "38 نورث"، المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، الثلاثاء أن صور أقمار اصطناعية تجارية حديثة أظهرت طائرة من طراز "إليوشن ي إل 76" متوقفة في أحد مطارات بيونغيانغ، مع تركيب قبة رادارية كبيرة على هيكلها العلوي.وتشير القبة الرادارية إلى هيكل يحوي نظام رادار.ووصف الموقع اكتمال الطائرة تقريبا بأنه "تحديث كبير لسلاح جوي لم يشهد قدرات جوية جديدة منذ سنوات".وأشار إلى أن القبة الرادارية تتميز بتصميم مثلثي في أعلاها، وهو نمط يُرى على بعض طائرات الإنذار المبكر الصينية، لكنه غير مستخدم على الطائرات الأميركية أو الروسية.وأضاف الموقع: "قد يشير ذلك إلى دعم أو تأثير من الصين، رغم أن التصميم المثلث وحده لا يشكل دليلًا قاطعا". (سكاي نيوز)