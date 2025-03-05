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عربي-دولي

لم يتحمل فراق زوجته.. فتُوفِيَ بعد 20 ساعة فقط من رحيلها

Lebanon 24
05-03-2025 | 10:03
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في حادثة مؤلمة هزت الأوساط المصرية حزناً، توفي رجل بعد 20 ساعة فقط على رحيل شريكة عمره.

وفي التفاصيل توفيت سعاد عزام، ابنة قرية كفر شبرازنجا التابعة لمحافظة المنوفية، يوم الاثنين.
وبعد 20 ساعة فقط، لحق بها زوجها محمد فهيم عزام، إذ لم يتحمل فراقها ودخل في حالة حزن شديد.
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وقال نجلهما رأفت محمد إن علاقة حب كبيرة كانت تربط والديه، موضحاً أنه عند مرض أمه وبعد نقلها للمستشفى كان والده حزيناً جداً، فلم تخبره العائلة بحالتها الصحية خوفاً عليه.

وأضاف أن الأسرة أخفت خبر وفاة والدته عن أبيه لفترة، لكنه شعر بذلك ودخل في حالة من الحزن الشديد، ولم يتمالك نفسه من البكاء عليها. (العربية)

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