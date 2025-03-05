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عربي-دولي

بعد توليه منصبه.. إليكم أول قرار لرئيس هيئة الأركان الجديد

Lebanon 24
05-03-2025 | 15:29
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، أن رئيس هيئة الأركان الجديد في إسرائيل، أيال زامير، قرر تشكيل لجنة لإعادة النظر في التحقيقات التي أجراها الجيش حول هجمات السابع من تشرين الأول عام 2023، وذلك في أول قرار له بعد توليه منصبه.
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