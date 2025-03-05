عن موقف إسرائيل بشأن المحادثات الأميركية مع حماس.. هذا ما أعلنه نتنياهو

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وقال مكتب نتنياهو: "عبرت إسرائيل للولايات المتحدة عن موقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حماس".وذكر مصدران مطلعان على المحادثات لرويترز أن إدارة ترامب تجري محادثات سرية مع حماس في محاولة لتأمين إطلاق الرهائن الأميركيين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.