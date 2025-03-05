Advertisement

عربي-دولي

عن موقف إسرائيل بشأن المحادثات الأميركية مع حماس.. هذا ما أعلنه نتنياهو

Lebanon 24
05-03-2025 | 15:58
A-
A+
Doc-P-1329590-638768125287414124.jpg
Doc-P-1329590-638768125287414124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، دون الخوض في تفاصيل.
Advertisement

وقال مكتب نتنياهو: "عبرت إسرائيل للولايات المتحدة عن موقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حماس".

وذكر مصدران مطلعان على المحادثات لرويترز أن إدارة ترامب تجري محادثات سرية مع حماس في محاولة لتأمين إطلاق الرهائن الأميركيين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:39 | 2025-03-05
16:06 | 2025-03-05
16:00 | 2025-03-05
15:29 | 2025-03-05
15:20 | 2025-03-05
15:09 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24