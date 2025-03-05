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عربي-دولي

بصمات وصور إلزامية.. أوروبا تعتمد نظام رقابة جديدًا للمسافرين

Lebanon 24
05-03-2025 | 23:59
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اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق تدريجي لرقابة آلية على حدودها، من المفترض أن تحل محل الختم اليدوي على جوازات السفر.

وسيسجل هذا النظام الجديد في ملف مشترك أسماء وأرقام جوازات سفر وبصمات وصور جميع مواطني الدول الثالثة المسافرين إلى أوروبا للإقامة القصيرة.
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وبدأت النقاشات في شأن هذه الآلية في عام 2017، لكنها أثارت تحفظ بعض شركات الطيران التي تخشى أن تؤدي إلى إطالة فترة الانتظار في المطارات، وفق وكالة "فرانس برس".

وأعرب رئيس بلدية لندن، صادق خان، عن مخاوفه من أن يتسبب النظام بـ"فوضى" في مدينته، ولا سيما في محطة سان بانكراس الدولية التي تنطلق منها وتصل إليها قطارات "يوروستار".

وسيتم بدء العمل بهذا النظام الذي تأجل عدة مرات، على مراحل بمجرد التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي.

وقال وزير الداخلية البولندي، توماس سيمونياك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء: "نأمل تطبيق النظام الجديد بحلول تشرين الاول المقبل". (العربية)
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