اندلاع حريق بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

قالت شركة "تايوان" للطاقة اليوم الخميس إن حريقا اندلع في محطة "ماانشان" للطاقة النووية في جنوب البلاد، وتم إخماده من قبل رجال الإطفاء، ولم يشكل أي مخاوف تتعلق بالسلامة.



وأضافت الشركة في بيان أن الحريق الذي اندلع في المحطة الواقعة في مقاطعة بينجتونغ الجنوبية كان على بعد نحو 50 مترا من معدات الطاقة النووية ولم يؤثر على توليد الكهرباء.



وكانت تقارير أولية أفادت بأن حريقا اندلع في برج تبريد بجوار المحطة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات والحريق تحت السيطرة.

🔥اندلاع حريق بمحطة ماانشان للطاقة النووية في جنوب تايوان



🔥اندلع حريق في برج تبريد مجاور للمحطة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، بحسب وسائل إعلام محلية.



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