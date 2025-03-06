اندلاع حريق بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

🔥اندلاع حريق بمحطة ماانشان للطاقة النووية في جنوب تايوان
🔥اندلع حريق في برج تبريد مجاور للمحطة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، بحسب وسائل إعلام محلية.
📹 متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/EWSCDMMjAi
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 6, 2025
🔥اندلاع حريق بمحطة ماانشان للطاقة النووية في جنوب تايوان
🔥اندلع حريق في برج تبريد مجاور للمحطة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، بحسب وسائل إعلام محلية.
📹 متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/EWSCDMMjAi