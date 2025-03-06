بعد تشكيكه في فهم ترامب للتاريخ.. نيوزيلندا تقيل سفيرها في المملكة المتحدة

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قال وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز اليوم الخميس، إنه أقال سفير بلاده لدى المملكة المتحدة، فيل غوف، بعد أن أدلى بتعليقات اعتبرت انتقادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأدلى غوف بتعليقات في منتدى في لندن يوم الثلاثاء وبدا وكأنه يشكك في فهم ترامب للتاريخ، حيث قارن بين محاولات الرئيس لتحسين العلاقات مع روسيا وأفعال زعيم بريطانيا في زمن الحرب ونستون تشرشل، الذي حارب ألمانيا النازية.وتساءل غوف خلال ندوة مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين: "لقد أعاد الرئيس ترامب تمثال تشرشل إلى المكتب البيضاوي. ولكن هل تعتقدين أنه يفهم التاريخ حقا؟".وقال بيترز في بيان يوم الخميس إن تعليقات غوف كانت "مخيبة للآمال للغاية، ولا تمثل آراء حكومة نيوزيلندا وتجعل منصبه كمفوض سام في لندن غير قابل للاستمرار".وأضاف وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز الذي يقود حزب نيوزيلندا أولا الشعبوي في الائتلاف اليميني الحالي الحاكم، أن بيدي كوري، أعلى مسؤول حكومي في وزارة الخارجية النيوزيلندية، كان يعمل مع غوف على تعيين سفير جديد.من الجدير ذكره أن غوف الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية والمشرع في حزب العمال من يسار الوسط، تم تعيينه سفيرا لدى المملكة المتحدة في عام 2023.