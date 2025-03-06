19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تشكيكه في فهم ترامب للتاريخ.. نيوزيلندا تقيل سفيرها في المملكة المتحدة
Lebanon 24
06-03-2025
|
00:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز اليوم الخميس، إنه أقال سفير بلاده لدى المملكة المتحدة، فيل غوف، بعد أن أدلى بتعليقات اعتبرت انتقادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدلى غوف بتعليقات في منتدى في لندن يوم الثلاثاء وبدا وكأنه يشكك في فهم ترامب للتاريخ، حيث قارن بين محاولات الرئيس لتحسين العلاقات مع روسيا وأفعال زعيم بريطانيا في زمن الحرب ونستون تشرشل، الذي حارب ألمانيا النازية.
Advertisement
وتساءل غوف خلال ندوة مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين: "لقد أعاد الرئيس ترامب تمثال تشرشل إلى المكتب البيضاوي. ولكن هل تعتقدين أنه يفهم التاريخ حقا؟".
وقال بيترز في بيان يوم الخميس إن تعليقات غوف كانت "مخيبة للآمال للغاية، ولا تمثل آراء حكومة نيوزيلندا وتجعل منصبه كمفوض سام في لندن غير قابل للاستمرار".
وأضاف وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز الذي يقود حزب نيوزيلندا أولا الشعبوي في الائتلاف اليميني الحالي الحاكم، أن بيدي كوري، أعلى مسؤول حكومي في وزارة الخارجية النيوزيلندية، كان يعمل مع غوف على تعيين سفير جديد.
من الجدير ذكره أن غوف الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية والمشرع في حزب العمال من يسار الوسط، تم تعيينه سفيرا لدى المملكة المتحدة في عام 2023.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
14:38 | 2025-03-05
05/03/2025 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص على المسرح... وديع الشيخ قام بتقليد هيفا وهبي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رقص على المسرح... وديع الشيخ قام بتقليد هيفا وهبي شاهدوا الفيديو
10:31 | 2025-03-05
05/03/2025 10:31:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد التعيينات.. إسم يُحسم لـ"قيادة الجيش" وآخر يُرجح لـ"أمن الدولة"
Lebanon 24
جديد التعيينات.. إسم يُحسم لـ"قيادة الجيش" وآخر يُرجح لـ"أمن الدولة"
12:11 | 2025-03-05
05/03/2025 12:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
02:18 | 2025-03-06
06/03/2025 02:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. الزحمة تخنق مواطنين على طريق الحازمية و "نداء عاجل"
Lebanon 24
بالصورة.. الزحمة تخنق مواطنين على طريق الحازمية و "نداء عاجل"
11:08 | 2025-03-05
05/03/2025 11:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:31 | 2025-03-06
أميركا تدرس وقف وتفتيش ناقلات نفط إيرانية
07:00 | 2025-03-06
خبير يُفجّر مفاجأة... هل يُمكن نزع سلاح "حماس"؟
06:32 | 2025-03-06
التضخم في تونس يهبط إلى 5.7 بالمئة
06:11 | 2025-03-06
قتلى وجرحى في سوريا... إليكم ما تشهده مدينة الصنمين في ريف درعا
06:02 | 2025-03-06
إيران تعيّن سفيراً جديداً لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
05:47 | 2025-03-06
مصدران يكشفان تفاصيل عن لقاء واشنطن وحماس: إيجابيّ
فيديو
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
02:38 | 2025-03-06
06/03/2025 14:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
06/03/2025 14:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
06/03/2025 14:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24