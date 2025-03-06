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عربي-دولي

لإجبار إيران على التفاوض.. مزيد من قاذفات "بي-52" الأميركية تحلّق فوق الشرق الأوسط

Lebanon 24
06-03-2025 | 01:34
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أرسل البنتاغون طلعة جوية أخرى تضم قاذفتين من طراز B-52 تابعتين لسلاح الجو فوق الشرق الأوسط هذا الأسبوع في إطار سعي الإدارة الأميركية لإجبار إيران على التفاوض حول الملف النووي.

وتعد هذه الطلعة الجوية الثالثة في غضون ثلاثة أسابيع فقط، وتأتي مع عودة حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ترومان" إلى البحر الأحمر بعد توقف قصير في البحر الأبيض المتوسط.
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وقد مرت حاملة الطائرات ترومان عبر قناة السويس الأسبوع الماضي بعد إجراء إصلاحات في خليج سودا باليونان، وذلك بعد اصطدامها مع ناقلة تجارية بالقرب من المدخل الشمالي للقناة الشهر الماضي. ولم تعلن القوات الأميركية عن هذه الطلعة الجوية الأخيرة، لكن مسؤولا دفاعيا أميركيا أكد ذلك لموقع "المونيتور".

وتعزز الولايات المتحدة قدراتها الضاربة الاستراتيجية في المنطقة في عرض للقوة بالتزامن مع القوات العسكرية الإقليمية. وقد رافقت الطائرات الحربية الإسرائيلية مهمة قاذفات B-52 الأخيرة.
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