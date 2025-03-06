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خطة اسرائيلية لبناء ألف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية

Lebanon 24
06-03-2025 | 02:24
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أفادت قناة "كان" العبرية، بأن لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلي ستدرس خطة جديدة لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة.

 وبحسب الخطة، سيتم بناء 380 وحدة قرب جبل المكبر، ومدرسة، وكنيسين، ومساحات تجارية، كما سيتم بناء 650 وحدة إضافية بالقرب من حي صور باهر، بين كيبوتس "رامات راحيل وحي هار حوما"، إلى جانب مساحات تجارية، ومدرسة، ومركز مجتمعي، ورياض أطفال.
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 وبحسب بلدية القدس فإن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ الأغلبية اليهودية في القدس وتعزيزها كعاصمة لإسرائيل.

وكانت مؤسسة القدس الدولية أصدرت في فبراير المنصرم تقريرها السنوي حول "حال القدس 2024"، تطرقت فيه إلى وضع الاستيطان بالمدينة، مشيرة إلى أن "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة لبلدية القدس، درست 62 مخططا هيكليا خلال عام 2024، لأغراض التوسع الاستيطاني، وصادقت اللجنة على 29 مخططا، وقدمت للإيداع 33 مخططا آخر، وتضمنت هذه المخططات بناء 10386 وحدة استيطانية جديدة، على مساحة 3094 دونما.
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