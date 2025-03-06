"حماس" تؤكّد: مفاوضات المرحلة الثانية تحرر باقي المحتجزين

قال مسؤول بحركة حماس، الخميس، إن المسار الأمثل لتحرير باقي المحتجزين في غزة هو دخول إسرائيل لمفاوضات المرحلة الثانية وإلزامها بالاتفاق الموقع.



وأضاف بالقول إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "المتكرر ضد شعبنا يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق شعبنا".

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