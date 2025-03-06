إيران تعيّن سفيراً جديداً لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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عيّنت إيران سفيراً جديداً لدى المنظمات الدولية في فيينا، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفادت وسيلة إعلام محلية.وأوردت وكالة إيسنا الأربعاء أن رضا نجفي سيحلّ بدلاً من محسن نذيري أصل الذي يشغل المنصب منذ العام 2022.وبذلك سيعود نجفي، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، الى منصب سبق له أن شغله بين العام 2013 و2018، وهي الفترة التي توصلت خلالها إيران وقوى دولية كبرى الى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي بعد سنوات من التوتر. (العربية)