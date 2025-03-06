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عربي-دولي

أشرف على اغتيال كمال جنبلاط.. إعتقال اللواء "إبراهيم حويجة"!

Lebanon 24
06-03-2025 | 14:38
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم، أن "الأمن السوري اعتقل اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد منها الإشراف على اغتيال كمال جنبلاط". 
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إبراهيم حويجة

رئيس المخابرات الجوية السابق

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