في إطار أول زيارة خارجية للرئيس الأميركي.. ترامب: سأزور السعودية

حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موعد زيارته الخارجية الأولى، إذ قال: "سأزور السعودية في أثناء شهر ونصف من الآن"، وتعد زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض ضمن أولى زياراته الخارجية منذ تولى رئاسة الولايات المتحدة.

Advertisement

يذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترامب برئيس أجنبي كانت مع ولي العهد السعودي، وهو الأمر الذي وصفته أوساط أميركية بأنها "رسالة قوية لشريك وصديق أساسي منذ 80 عاماً".

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأميركي بإنه سيلتقي في إطار زيارته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي، لافتاً في مقابلة خاصة لـ"العربية" إنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.



وفي السياق ذاته، قال ترامب، في كلمة له في مؤتمر دافوس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي يعد رجلاً عظيماً، مشيراً إلى أنهما يرتبطان بعلاقة طيبة، لافتاً إلى أن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أميركا.



وأشار إلى أنه سيبحث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، إمكانية مضاعفة قيمة استثمارات السعودية في واشنطن إلى تريليون دولار.