رويترز: مناقشات أميركا وحماس ومصر انتهت بشكل إيجابي

Advertisement

(العربية)

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مصريين تأكيدهما، اليوم الخميس، أن حصول مناقشات مساء الأربعاء بين مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقادة حماس ووسطاء من القاهرة والدوحة.وقال المصدران كذلك إن المحادثات بين أميركا ومصر تناولت إدارة غزة بعد انتهاء الحرب وأسماء من سيديرون القطاع.وأكد مصدران أن "المناقشات انتهت بشكل إيجابي وتشير إلى انتقال قريب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس أنها أجرت اتصالات سرية مباشرة مع حركة حماس بالتشاور مع إسرائيل.ويمثل هذا الأمر قطيعة مع سياسة طويلة الأمد قضت بعدم إجراء الولايات المتحدة محادثات مباشرة مع مجموعات تعتبرها إرهابية.وعندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، عن هذه الاتصالات المباشرة، والتي كشف عنها لأول مرة موقع "أكسيوس"، ردت بأن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الأسرى آدم بولر، الذي "يشارك في المفاوضات، لديه السلطة للتحدث إلى أي كان".وأضافت أنه "تم التشاور مع إسرائيل في هذا الشأن"، رافضةً تقديم تفاصيل عن هذه المناقشات، ومؤكدةً أن "أرواح الأميركيين على المحك".