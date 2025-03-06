زيلينسكي: السلام ممكن بتعاون أميركي

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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا، كما اقترحت أطراف مثل باريس وكييف، هو أمر "غير مقبول على الإطلاق".وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه "من الضروري التوصل إلى اتفاقيات متينة بشأن حل نهائي" للحرب التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام.وذكرت أن أي هدنة محددة زمنيا تتيح للقوات "إعادة تنظيم" صفوفها، هي "أمر غير مقبول على الإطلاق لأنها ستؤدي تحديدا إلى عكس النتيجة المرجوة"، نقلا عن "فرانس برس".ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اجتماع لممثلين عسكريين من الدول المعنية بالتحالف لدعم أوكرانيا، نقلا عن "رويترز".وأضاف زيلينسكي عبر منصة "إكس": "ناقشنا الاجتماع القادم في 11 مارس... نسقنا مواقفنا والخطوات التالية".كما أشار إلى أن "هناك رؤية مشتركة واضحة"، مفادها أنه من الممكن تحقيق سلام دائم من خلال التعاون مع الولايات المتحدة.واقترح الرئيس الفرنسي ماكرون، الأحد، هدنة لمدة شهر تشمل "الجو والبحر ومنشآت الطاقة".كذلك اقترح نظيره الأوكراني، زيلينسكي، الثلاثاء، إطلاق سراح السجناء وهدنة في الجو والبحر كخطوات أولى نحو إنهاء الحرب.وقالت زاخاروفا إنهم يسعون للحصول على "هدنة" للجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات على الجبهة. ولفتت إلى أن أوكرانيا ستستخدمها "لتعزيز قدراتها العسكرية".وأكدت المتحدثة الرسمية خلال إفادة صحافية أنه بموجب "هذا السيناريو، ستُستأنف الحرب حتما". (العربية)