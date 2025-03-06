روسيا ترفض تسليم "الأسد"!

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الجانب الروسي رفض طلب الإدارة السورية الجديدة تسليم بشار الأسد.



كما كشفت الصحيفة عن أن روسيا تسعى لإبرام صفقة لإبقاء قواعدها العسكرية في سوريا.

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