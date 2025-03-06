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عربي-دولي
روسيا ترفض تسليم "الأسد"!
Lebanon 24
06-03-2025
|
16:46
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الجانب الروسي رفض طلب الإدارة السورية الجديدة تسليم بشار الأسد.
كما كشفت الصحيفة عن أن روسيا تسعى لإبرام صفقة لإبقاء قواعدها العسكرية في سوريا.
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