سوريا على صفيح ساخن.. معارك عنيفة واشتباكات تودي بحياة 70 شخصا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة مقتل 70 شخصا على الأقل في اللاذقية على الساحل السوري في اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلين "موالين" للرئيس السابق بشار الأسد.



وأفاد المرصد عبر منصة "إكس" بسقوط "أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى والأسرى في اشتباكات وكمائن دامية بالساحل السوري بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين من جيش النظام البائد".

كمائن وتعزيزات عسكرية

وتعرضت قوات وزارة الدفاع السورية لثلاثة كمائن على طريق طرطوس - حمص، نفذها مسلحون من فلول النظام السابق، ما أدى إلى تصعيد التوتر في المنطقة.



وبعد توقف الاشتباكات، بدأت الأرتال العسكرية السورية في التحرك، حيث توجه رتل مكون من 100 شاحنة محملة بالجنود إلى اللاذقية، مصحوبًا براجمات وأسلحة ثقيلة.



وفي سياق متصل، كشف مصدر في وزارة الدفاع عن استعداد الجيش لتنفيذ حملة تمشيط واسعة في جميع مناطق الساحل للقضاء على فلول النظام البائد.

كما توافدَ مئات المقاتلين من الجيش السوري إلى ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، استعداداً للتوجّه إلى الساحل السوري لمواجهة فلول النظام.

كذلك، أظهر فيديو متداول لطريق حلب - اللاذقية، أرتال عسكرية ضخمة تتّجه إلى الساحل السوري.

مراسل العربية محمد الأشقر كان مع رتل الجيش السوري الذي تعرض لكمين على طريق حلب اللاذقية#جبلة#سوريا#قناة_العربية pic.twitter.com/oAhJEfJyYK — العربية (@AlArabiya) March 7, 2025





من جهته، أكد القائد الميداني بالجيش السوري محمد حسين أن تحرك وزارة الدفاع والحكومة السورية ليس تحركا ضد طائفة معينة، بل لبسط الأمن على كامل التراب السوري ومنع التقسيم.

الباحث السياسي بسام السليمان تعليقا على التطورات الأمنية في اللاذقية وهجمات فلول الأسد: نحن أمام حالة إجرامية ومن قتل عناصر الأمن العام هم نفسهم من قتلوا السوريين في صيدنايا#جبلة#سوريا#قناة_العربية pic.twitter.com/AEXyif7oVF — العربية (@AlArabiya) March 7, 2025

وأضاف بالقول: "قوات وزارة الدفاع على مختلف التراب السوري لبت نداء قوات وزارة الداخلية بعد تعرضها لهجوم غادر من فلول النظام.. نحنا قوات وزارة الدفاع والحكومة السورية.. تحركها ليس تحرك ضد طائفة معينة او لتقسيم البلد بل لبسط الأمن على كامل التراب السوري ومنع التقسيم..".



أما في جبلة، فقد أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بمقتل أكثر من 16 قتيلا من قوات الأمن العام السوري في هجمات متزامنة لفلول النظام حيث تدور اشتباكات عنيفة في محيط الكلية البحرية بالتزامن مع توجه تعزيزات عسكرية ضخمة من وزارة الدفاع. وانطلق رتل عسكري آخر تابع للجيش السوري من مدينة الباب شرقي حلب متوجها نحو الساحل السوري لدعم قوّات الأمن ووزارة الدفاع في جهودها لصد هجمات فلول الأسد.من جهته، أكد القائد الميداني بالجيش السوري محمد حسين أن تحرك وزارة الدفاع والحكومة السورية ليس تحركا ضد طائفة معينة، بل لبسط الأمن على كامل التراب السوري ومنع التقسيم.وأضاف بالقول: "قوات وزارة الدفاع على مختلف التراب السوري لبت نداء قوات وزارة الداخلية بعد تعرضها لهجوم غادر من فلول النظام.. نحنا قوات وزارة الدفاع والحكومة السورية.. تحركها ليس تحرك ضد طائفة معينة او لتقسيم البلد بل لبسط الأمن على كامل التراب السوري ومنع التقسيم..".أما في جبلة، فقد أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بمقتل أكثر من 16 قتيلا من قوات الأمن العام السوري في هجمات متزامنة لفلول النظام حيث تدور اشتباكات عنيفة في محيط الكلية البحرية بالتزامن مع توجه تعزيزات عسكرية ضخمة من وزارة الدفاع.





وأكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية غربي سوريا المقدم مصطفى كنيفاتي، سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن في هجمات شنتها مجموعات من عناصرالنظام السابق في جبلة وريفها.

حقيقة لم أشهد منذ بدء الثورة منذ 13 سنة حالة من الالتفاف الشعبي حول قضية واحدة كما أعيشه اليوم حرفياً كل الشعب السوري اليوم يغلي مستعد لاستئصال شئفة فلول النظام البائد مجانين غرهم العفو وخدعم خمنئي ووقعوا في شر أعمالهم pic.twitter.com/wySRViLp76 — د. المحيسني الصفحة الرسمية (@dr_abdullah44) March 6, 2025

وقال المقدم مصطفى كنيفاتي في تصريح نشرته وسائل الإعلام السورية الرسمية ، "ضمن هجوم مدروس ومعد مسبقا، هاجمت مجموعات عدة من عناصرالنظام البائد نقاطنا وحواجزنا واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها".



وأضاف أن الهجوم نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن.



وأفاد المسؤول السوري بأن المباني الحكومية والممتلكات العامة وحتى الخاصة لم تسلم من الهجوم، حيث قامت تلك المجموعات بتخريب وتكسير المرافق العامة.



وصرح بأن قوات الأمن في حالة استنفار بشكل كامل، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل المدينة. وكان قد أفاد الأمن العام في اللاذقية أن عدداً من المجموعات المسلحة من "عناصر" النظام السابق شنّت هجمات مدروسة على قوات الأمن في منطقة جبلة وريفها.وأكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية غربي سوريا المقدم مصطفى كنيفاتي، سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن في هجمات شنتها مجموعات من عناصرالنظام السابق في جبلة وريفها.وقال المقدم مصطفى كنيفاتي في تصريح نشرته وسائل الإعلام السورية الرسمية ، "ضمن هجوم مدروس ومعد مسبقا، هاجمت مجموعات عدة من عناصرالنظام البائد نقاطنا وحواجزنا واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها".وأضاف أن الهجوم نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن.وأفاد المسؤول السوري بأن المباني الحكومية والممتلكات العامة وحتى الخاصة لم تسلم من الهجوم، حيث قامت تلك المجموعات بتخريب وتكسير المرافق العامة.وصرح بأن قوات الأمن في حالة استنفار بشكل كامل، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل المدينة.

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تصفية ميدانية لأهل السنة من قبل كلاب الاسد وايران

هؤلاء الشهداء كانوا على الحواجز لحفظ الأمن بريف اللاذقية وجميعهم كبار بالسن

قسما برب محمد سننتقم#سوريا #اللاذقية pic.twitter.com/EIs3BYJaqM — أنس المعراوي anasmaarawi (@anasanas84) March 7, 2025

بيان الفجر

وأصدرت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية السورية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بيانا فجر اليوم الجمعة، بعد ليلة دامية في منطقة الساحل.



وقالت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في البيان: "نعرب عن تفهمنا لمشاعر الغضب الشعبي نتيجة الهجمات الإجرامية التي استهدفت أمن الوطن واستقراره، ونثني على الروح الوطنية العالية لأبناء شعبنا ودعمهم الدائم لقوى الأمن".

وأضافت "نحث جميع المدنيين على الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية وترك المهمة للقوات المختصة من الجيش والأمن، التي تعمل وفق خطط مدروسة لحسم الموقف وحماية الأرواح".



وأوضحت قيادة العمليات أنها وجهت إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة حفاظا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم. وأصدرت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية السورية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بيانا فجر اليوم الجمعة، بعد ليلة دامية في منطقة الساحل.وقالت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في البيان: "نعرب عن تفهمنا لمشاعر الغضب الشعبي نتيجة الهجمات الإجرامية التي استهدفت أمن الوطن واستقراره، ونثني على الروح الوطنية العالية لأبناء شعبنا ودعمهم الدائم لقوى الأمن".وأضافت "نحث جميع المدنيين على الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية وترك المهمة للقوات المختصة من الجيش والأمن، التي تعمل وفق خطط مدروسة لحسم الموقف وحماية الأرواح".وأوضحت قيادة العمليات أنها وجهت إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة حفاظا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم.