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بعد القصف الخاطئ على قرية في كوريا الجنوبية.. أميركا توقف تدريبات الذخيرة الحية

Lebanon 24
07-03-2025 | 00:12
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أعلنت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، أنها وافقت على وقف جميع التدريبات بالذخيرة الحية مؤقتا، بعد أن قصفت مقاتلات كورية جنوبية عن طريق الخطأ قرية خلال تدريبات مشتركة أمس.

وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية العقيد ريان دونالد في بيان: "اتفق الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي على وقف جميع التدريبات بالذخيرة الحية حتى إشعار آخر".
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وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع إعلان الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق تعليق جميع التدريبات بالذخيرة الحية حتى تحدد السلطات السبب الدقيق "للقصف العرضي" الذي حدث أمس الخميس من خلال التحقيق.

وعلى صعيد آخر، أكدت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية أنه لم تشارك أي طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية في تدريبات هذا الأسبوع. (روسيا اليوم)
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