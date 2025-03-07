منذ آب الماضي.. تايوان ترصد عدداً قياسياً لمناطيد صينية في أجوائها

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الجمعة أنها رصدت أحد عشر منطادا صينيا حول تايوان، وهو رقم قياسي منذ آب 2023 بالنسبة إلى هذه الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.ورُصِدت المناطيد الـ11 خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لإحصاء لوزارة الدفاع التايوانية.وفيما يجري بانتظام رصد مناطيد صينيّة قرب تايوان، فإنّ العدد الذي رُصِد الجمعة هو الأعلى الذي يُسجَّل منذ آب 2023. (العربية)