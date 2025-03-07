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عربي-دولي

بعد ضربات روسية عنيفة.. زيلينسكي يدعو إلى هدنة في الجوّ والبحر

Lebanon 24
07-03-2025 | 05:48
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كرّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، دعوته إلى هدنة في الجوّ والبحر في أوكرانيا، بعد ليلة من القصف الروسي المكثف لمنشآت طاقة عبر البلاد.


وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "الخطوات الأولى لإرساء سلام حقيقي يجب أن تكون إجبار المصدر الوحيد لهذه الحرب، أي روسيا، على إنهاء هذه الهجمات".
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ودعا إلى "وقف استخدام الصواريخ والمسيّرات البعيدة المدى". (سكاي نيوز)
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