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عربي-دولي

تركيا: نقف ضد كافة أشكال استهداف حق السوريين في العيش بسلام

Lebanon 24
07-03-2025 | 06:37
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أكدت تركيا على وقوفها ضد كافة أشكال الأعمال التي تستهدف حق السوريين في العيش بسلام وازدهار.

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، عبر منصة إكس، الجمعة، تعليقا على الأحداث التي شهدتها اللاذقية ومناطق أخرى بالساحل السوري الخميس.
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وأضاف كتشالي أنه يجب عدم السماح لمثل هذه الاستفزازات بأن تصبح تهديداً للسلام في سوريا والمنطقة. (الوكالة الوطنية)
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