بين روسيا وإيران.. مباحثات حول البرنامج "النووي"

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وكان الكرملين أعلن، الأربعاء، أن المحادثات المستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة ستشمل مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني، وهو موضوع قال إنه "تم التطرق إليه" في جولة أولية من المحادثات بين واشنطن وموسكو الشهر الماضي.وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، الثلاثاء، أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التواصل مع إيران بشأن قضايا متنوعة مثل البرنامج النووي لطهران ودعمها لأطراف إقليمية مناهضة للولايات المتحدة.