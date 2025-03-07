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عربي-دولي
بين روسيا وإيران.. مباحثات حول البرنامج "النووي"
Lebanon 24
07-03-2025
|
06:54
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ناقش مع السفير الإيراني كاظم جلالي، أمس الخميس، الجهود الدولية الرامية لحل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بحسب "رويترز".
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وكان الكرملين أعلن، الأربعاء، أن المحادثات المستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة ستشمل مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني، وهو موضوع قال إنه "تم التطرق إليه" في جولة أولية من المحادثات بين واشنطن وموسكو الشهر الماضي.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، الثلاثاء، أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التواصل مع إيران بشأن قضايا متنوعة مثل البرنامج النووي لطهران ودعمها لأطراف إقليمية مناهضة للولايات المتحدة.
ولم يؤكد الكرملين ذلك، لكنه أوضح أن إيران الآن هي أحد الموضوعات التي ستناقشها واشنطن وموسكو بمزيد من التفصيل.
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