وسط معارك الساحل.. ما حقيقة دخول قوات تركية إلى سوريا؟

تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رتلاً عسكرياً تركياً قيل إنه جرى رصده في سوريا بالتزامن مع اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة الساحل.

وزعم ناشرو المقطع إنه "حديث"، ويُظهر دخول قوات تركية إلى سوريا لمؤازرة القوات الحكومية في مواجهة مسلحين من أنصار النظام السابق في منطقة الساحل.

الجيش التركي دخل على وجه السرعة الى سوريا ليغطي ظهر الجيش السوري من غدر عصابات قسد اثناء تطهير الساحل من فلول الأسد pic.twitter.com/HAzSyg5dp8 — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) March 7, 2025 Advertisement

وإثر التدقيق، تبين أن الفيديو نُشر لأول مرة في شهر تشرين الأول من عام 2019، عبر منصات وكالة "الأناضول" التركية.

وعلقت الوكالة في ذلك الوقت على المقطع بالقول، إنه لرتل عسكري تركي مؤلف من 130 مركبة لحظة دخولها إلى منطقة أكشاكالي في شانلي أورفا، جنوبي شرق تركيا.