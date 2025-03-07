Advertisement

عربي-دولي

وسط معارك الساحل.. ما حقيقة دخول قوات تركية إلى سوريا؟

Lebanon 24
07-03-2025 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1330331-638769529886372296.jpg
Doc-P-1330331-638769529886372296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رتلاً عسكرياً تركياً قيل إنه جرى رصده في سوريا بالتزامن مع اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة الساحل.
 
وزعم ناشرو المقطع إنه "حديث"، ويُظهر دخول قوات تركية إلى سوريا لمؤازرة القوات الحكومية في مواجهة مسلحين من أنصار النظام السابق في منطقة الساحل.
 
Advertisement
 
وإثر التدقيق، تبين أن الفيديو نُشر لأول مرة في شهر تشرين الأول من عام 2019، عبر منصات وكالة "الأناضول" التركية.
 
وعلقت الوكالة في ذلك الوقت على المقطع بالقول، إنه لرتل عسكري تركي مؤلف من 130 مركبة لحظة دخولها إلى منطقة أكشاكالي في شانلي أورفا، جنوبي شرق تركيا. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:31 | 2025-03-07
09:25 | 2025-03-07
09:24 | 2025-03-07
09:10 | 2025-03-07
08:44 | 2025-03-07
08:23 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24