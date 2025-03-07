إسرائيل تُجري مناورات جوية غير مسبوقة في جبل الشيخ السوري

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أجرى الجيش الإسرائيلي مناورات جوية غير مسبوقة في منطقة جبل الشيخ السورية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية، حيث وُصفت هذه التدريبات بأنها "حدث مذهل" نظرًا لارتفاعها الاستثنائي والأجواء الشتوية القاسية التي أُجريت فيها.وذكرت صحيفة معاريف أن المناورات، التي تستمر عدة أيام، تشمل عمليات إسقاط معدات جوًا لعناصر وحدة متسلقي الجبال المتمركزة في مواقع جبل الشيخ، في ظل ظروف جوية صعبة تتخللها عواصف ثلجية ودرجات حرارة تصل إلى 14 درجة تحت الصفر.ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن تنفيذ عمليات الإمداد في هذه الظروف، وعلى ارتفاع يصل إلى 2814 مترًا فوق سطح البحر، يُشكل تحديًا لوجستيًا كبيرًا. ونظرًا لصعوبة نقل المعدات عبر قوافل الإمداد التقليدية بسبب الثلوج التي تغطي الطرق المتعرجة المؤدية إلى قمة الجبل على الجانب السوري، تقرر تنفيذ عمليات إمداد جوي باستخدام طائرات الهليكوبتر من طراز *يسور* و*شوشوف*، وذلك عدة مرات أسبوعيًا.بالتوازي مع هذه العمليات، يستغل سلاح الجو الإسرائيلي التواجد العسكري في المنطقة لإجراء تدريبات طيران معقدة في بيئة جبلية وعرة. وشهد هذا الأسبوع استكمال السرب 124، وهو أحد أسراب المروحيات، سلسلة طويلة من التدريبات في المرتفعات السورية، تضمنت عمليات إجلاء للضحايا من قمة جبل الشيخ، وسط أجواء ثلجية ودرجات حرارة متجمدة، في خطوة تمثل تطورًا عسكريًا غير تقليدي بالنسبة لإسرائيل.