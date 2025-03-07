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وزارة الدفاع السورية: فرضنا السيطرة الكاملة على مدينتيّ طرطوس واللاذقية

Lebanon 24
07-03-2025 | 08:13
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نقلت قناة الإخبارية السورية اليوم الجمعة، عن الناطق باسم وزارة الدفاع السورية قوله، إنه تم فرض السيطرة الكاملة على مدينتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري غرب البلاد.

وأضاف أن "فلول النظام تريد إحداث شروخ بين السكان في المناطق المتنوعة طائفيا". (روسيا اليوم)
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