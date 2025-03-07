السعودية: نرحب باستضافة اللقاء بين أوكرانيا وأميركا في جدة

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية ترحيبها باستضافة اللقاء المرتقب بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والذي سيُعقد الأسبوع المقبل في مدينة جدة.وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية واس، استمرار المملكة في جهودها لتحقيق سلام دائم وإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى استضافتها العديد من الاجتماعات خلال السنوات الثلاث الماضية في هذا السياق.في المقابل، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن استعداد موسكو للحوار مع أوكرانيا ومناقشة أسباب الصراع الأساسية، لكنه أكد عدم وجود "أي مجال للتسوية" بشأن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا.ويأتي هذا الموقف بعد تصريحات من موسكو أشارت إلى انفتاحها على الحوار، تماشيًا مع رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيجاد حلول دبلوماسية.وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي، أن الأزمة الأوكرانية يمكن حلها خلال أسابيع إذا توقفت الدول الغربية عن تزويد كييف بالأسلحة، معتبرًا أن بعض القوى الغربية ترى أن "السلام في أوكرانيا أسوأ من الحرب".