كان منزعجاً وحزيناً... لهذا السبب بكى ترودو أمام الصحافيين!

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ذكرت صحيفة ديلي ميل أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بكى أثناء حديثه مع الصحفيين اليوم، بسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال ترودو وهو يذرف الدموع: "في كل يوم قضيته وأقضيه في هذا المنصب، أضع مصالح الكنديين في المقام الأول وأدعمهم".وبحسب المنشور، فإن ترودو كان منزعجا وحزينا بسبب حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، والتي اندلعت في الأيام الأخيرة لرئيس الوزراء في منصبه. (روسيا اليوم)