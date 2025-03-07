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عربي-دولي

كان منزعجاً وحزيناً... لهذا السبب بكى ترودو أمام الصحافيين!

Lebanon 24
07-03-2025 | 10:09
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ذكرت صحيفة ديلي ميل أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بكى أثناء حديثه مع الصحفيين اليوم، بسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ترودو وهو يذرف الدموع: "في كل يوم قضيته وأقضيه في هذا المنصب، أضع مصالح الكنديين في المقام الأول وأدعمهم".
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وبحسب المنشور، فإن ترودو كان منزعجا وحزينا بسبب حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، والتي اندلعت في الأيام الأخيرة لرئيس الوزراء في منصبه. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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