ضبط قرابة طن من الكوكايين في منتجع سياحي فاخر!

تمكنت الشرطة الإسبانية من ضبط 873 كيلوغرامًا من الكوكايين في منتجع فاخر بمدينة كوستا ديل سول جنوب إسبانيا. الحملة التي أُجريت في منتجع "ماربيلا" أسفرت أيضًا عن اعتقال خمسة أفراد في أحدث عملية استهدفت التهريب الدولي للمخدرات.

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ووفقًا للمصادر، كانت العصابة الدولية التي تم تفكيكها مرتبطة بعصابة "موكرو مافيا" الهولندية المغربية، التي كانت تهرب المخدرات عبر سفن حاويات من الإكوادور إلى إسبانيا عبر ميناء الجزيرة الخضراء.



وأثناء الاعتقالات، تم ضبط المشتبه بهم أثناء نقلهم المخدرات إلى شاحنة صغيرة في موقف سيارات بمركز تسوق، حيث صادرت الشرطة أيضًا مبالغ نقدية وهواتف محمولة ومركبات فاخرة. (روسيا اليوم)