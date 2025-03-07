Advertisement

عربي-دولي

ضبط قرابة طن من الكوكايين في منتجع سياحي فاخر!

Lebanon 24
07-03-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1330409-638769676496568522.jpg
Doc-P-1330409-638769676496568522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت الشرطة الإسبانية من ضبط 873 كيلوغرامًا من الكوكايين في منتجع فاخر بمدينة كوستا ديل سول جنوب إسبانيا. الحملة التي أُجريت في منتجع "ماربيلا" أسفرت أيضًا عن اعتقال خمسة أفراد في أحدث عملية استهدفت التهريب الدولي للمخدرات. 
Advertisement
ووفقًا للمصادر، كانت العصابة الدولية التي تم تفكيكها مرتبطة بعصابة "موكرو مافيا" الهولندية المغربية، التي كانت تهرب المخدرات عبر سفن حاويات من الإكوادور إلى إسبانيا عبر ميناء الجزيرة الخضراء. 

وأثناء الاعتقالات، تم ضبط المشتبه بهم أثناء نقلهم المخدرات إلى شاحنة صغيرة في موقف سيارات بمركز تسوق، حيث صادرت الشرطة أيضًا مبالغ نقدية وهواتف محمولة ومركبات فاخرة. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-03-07
16:30 | 2025-03-07
16:16 | 2025-03-07
16:06 | 2025-03-07
16:00 | 2025-03-07
15:53 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24