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عربي-دولي

ترامب يهدد إيران: اتفاق نووي أو انتظروا شيئا مثيرا قريبا

Lebanon 24
07-03-2025 | 13:43
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن شيئا ما سيحدث مع إيران قريبا، وأن "الأيام المقبلة ستكون مثيرة للاهتمام مع إيران".


وأضاف ترامب، أنه يأمل في اتفاق سلام يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
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وفي وقت سابق من الجمعة، كشف ترامب، أنه أرسل خطابا لإيران للتفاوض على اتفاق بين البلدين بشأن الأسلحة النووية.

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" إنه يريد التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية.


وتابع ترامب: "أرسلت خطابا، أمس الخميس، لزعيم إيران للتفاوض على اتفاق"، معربا عن أمله في التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية مع إيران.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة ترامب في التواصل مع إيران بشأن قضايا مختلفة، منها برنامج طهران النووي ودعمها لوكلاء في المنطقة مناهضين للولايات المتحدة. (سكاي نيوز)
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