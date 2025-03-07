بعد الأحداث العنيفة في سوريا.. إليكم أوّل تعليق للشرع

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وأضاف الشرع: "إذا مست محافظة سورية بشوكة تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها، سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب وهي تعني الجميع ومهمة للجميع، لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح".وتابع: "أقول للفلول إننا قاتلناهم في معركة التحرير رغم حرصهم على قتلنا، نريد صلاح البلاد التي دمرتموها ولا غاية لنا بدمائكم، الفلول ما زالوا على جهلهم وأنتم بفعلكم الشنيع اعتديتم على كل السوريين".وبارك الرئيس السوري لقوى الجيش والأمن على التزامهم بحماية المدنيين وسرعتهم بالأداء، وأضاف: "فلول النظام الساقط تبحث عن استفزاز، وسنلاحق فلول النظام الساقط ومن ارتكب منهم جرائم بحق الشعب، وسنقدم فلول النظام الساقط الذين يصرون على الاعتداء على الشعب إلى محكمة عادلة".ودعا "فلول النظام السابق المبادرة بإلقاء السلاح"، مؤكدا أنه على قوى الأمن "عدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل"، وأن "ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا".تابع: "سنحافظ على السلم الأهلي في سوريا، وسنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا، وكل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابا شديدا".وأضاف الشرع: "أهلنا في الساحل في أماكن الاشتباك جزء مهم من وطننا وواجبنا حمايتهم".وشدد على أنه "رغم ما تعرضنا له من غدر فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي، ولن نسمح بالمساس بالسلم الأهلي على الإطلاق"، وطالب جميع القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين.وأكد الشرع أنه "يجب إخلاء المواقع فورا لضبط التجاوزات الحاصلة"، مضيفا أن "سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء".