بشأن صفقة معادن.. أميركا تجري محادثات استكشافية مع الكونغو

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة تجري محادثات استكشافية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن صفقة من شأنها أن تمنح واشنطن حق الوصول إلى المعادن المهمة في الدولة الإفريقية.



وأفادت الصحيفة، أمس الجمعة، نقلا عن وثائق عامة أن الكونغو اتصلت بالولايات المتحدة الشهر الماضي واقترحت صفقة تعرض على الولايات المتحدة حقوق التنقيب في مقابل دعم حكومة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، وفق ما نقلته "رويترز".

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