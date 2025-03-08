واشنطن تزيد الضغط على اوكرانيا.. تعليق وصولها لصور الأقمار الصناعية

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ووفقاً للصحيفة، فقد أعلنت الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية أنها "علقت مؤقتاً الوصول" إلى نظام يوفر صور الأقمار الصناعية التجارية التي اشترتها الولايات المتحدة، "وفقاً لتوجيهات الإدارة بشأن دعم أوكرانيا". أكدت الوكالة الوطنية الأميركية للاستخبارات الجغرافية المكانية "التعليق المؤقت" لوصول أوكرانيا إلى صور الأقمار الصناعية التجارية التي اشترتها الحكومة الأميركية، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post.ووفقاً للصحيفة، فقد أعلنت الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية أنها "علقت مؤقتاً الوصول" إلى نظام يوفر صور الأقمار الصناعية التجارية التي اشترتها الولايات المتحدة، "وفقاً لتوجيهات الإدارة بشأن دعم أوكرانيا".

وأوضحت "واشنطن بوست" أن القوات الأوكرانية استخدمت صور الأقمار الصناعية لضبط نيران المدفعية، وكذلك تحديد الأهداف ذات الأولوية للطائرات المسيرة. مضيفةً أن "الجنود الأوكرانيين شعروا على الفور بعواقب ذلك، ووصف بعضهم هذا القرار بأنه خيانة وليس سياسة".



في وقت سابق، أعلن متحدث في وزارة الدفاع الأميركية أن البنتاغون تلقى أمراً بتعليق جميع المساعدات لأوكرانيا. كما أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون راتكليف، أن الولايات المتحدة علقت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، حسبما قالت الصحافية جاكي هاينريش من قناة "فوكس نيوز" Fox News.