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هزة أرضية بقوة 4,6 درجات تضرب شمال أرمينيا

Lebanon 24
08-03-2025 | 03:59
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سجل علماء الزلازل في أرمينيا زلزالا بقوة 4,6 درجة، صباح السبت، قرب مدينة سبيتاك في مقاطعة لوري على بعد 100 كيلومتر من العاصمة يريفان.بحسب "روسيا اليوم".

وأفادت خدمة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية الأرمنية في بيان رسمي: "في الـ8 من مارس الساعة 9:26 صباحا بالتوقيت المحلي (8:26 بتوقيت موسكو)، سجلت الشبكة الزلزالية التابعة لخدمة الرصد الزلزالي الإقليمية في أرمينيا زلزالا بقوة 4.6 درجة على بعد 6 كيلومترات شمال شرق مدينة سبيتاك".
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ووفقا للبيان كان بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وبلغت شدة الهزة الأرضية في مركز الزلزال 6-7 درجات.

وشعر السكان بالزلزال في مناطق لوري وشيراك وتافوش بقوة 4-6 درجات، بينما شعر به سكان مناطق كوتايك وجيغاركونيك وأراغاتسوتن بقوة 2-4 درجات.

تقع أرمينيا في منطقة نشطة زلزاليا، وكان أقوى زلزال ضرب البلاد في العقود الأخيرة هو زلزال سبيتاك الذي وقع في 7 كانون الاول 1988، حيث دمرت الهزات الأرضية التي بلغت قوتها 7 درجات مدينة سبيتاك في غضون 30 ثانية، وألحقت أضرارا جسيمة بمدن أخرى في الجمهورية، بما في ذلك لينينكان (غيومري حاليًا)، وكيروفاكان (فانادزور حاليا)، وستيبانافان.

وأدى الزلزال آنذاك إلى إلحاق أضرار بـ 21 مدينة و350 قرية، 58 منها دمرت بالكامل، ووفقا للبيانات الرسمية، فقد لقي 25 ألف شخص مصرعهم، وأصيب 140 ألفا، بينما فقد 514 ألف شخص منازلهم.
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