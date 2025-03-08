Advertisement

عربي-دولي

في كورسك.. اختراق يمكّن روسيا من "نصر ثلاثي"

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1330700-638770402039491537.png
Doc-P-1330700-638770402039491537.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها استعادت 3 قرى كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك في جنوب البلاد، حيث تتراجع قوات كييف منذ أسابيع.

وأكدت الوزارة استعادة قرى فيكتوروفكا ونيكولاييفكا وستارايا سوروتشينا.
Advertisement

ويعمل الجيش الروسي منذ أشهر على طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية التي توغلت فيها قوات كييف الصيف الماضي.

واستعادت موسكو إلى الآن ثلثي المساحة التي استحوذت عليها أوكرانيا.

وبحسب موقع "ديبستايت" المتخصص المقرب من الجيش الأوكراني فإن التقدم الروسي جاء إثر "اختراق" خطوط الدفاع الأوكرانية قرب بلدة سودجا التي تسيطر عليها كييف.
 
وقال الموقع على تلغرام "غادرت إحدى وحداتنا موقعها. وبعد ذلك عزز العدو قواته ونفذ عمليات هجومية ممنهجة، وها هي النتيجة".

وقال مصدر عسكري في مقابلة مع صحفية برافدا أوكراينسكا إن الجنود الأوكرانيين يعملون على الحفاظ على مواقعهم لكن القوات الروسية "قطعت خطوط الإمداد كليا".

وكتب الناشط الأوكراني سيرغي ستيرنينكو الخميس أن "الوضع اللوجستي في منطقة كورسك يتدهور بسرعة وهو حرج بالفعل". (سكاي نيوز عربية) 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2025-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:28 | 2025-03-08
09:00 | 2025-03-08
08:36 | 2025-03-08
08:16 | 2025-03-08
08:00 | 2025-03-08
07:46 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24