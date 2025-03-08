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عربي-دولي
في كورسك.. اختراق يمكّن روسيا من "نصر ثلاثي"
Lebanon 24
08-03-2025
|
07:14
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها استعادت 3 قرى كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك في جنوب البلاد، حيث تتراجع قوات كييف منذ أسابيع.
وأكدت الوزارة استعادة قرى فيكتوروفكا ونيكولاييفكا وستارايا سوروتشينا.
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ويعمل الجيش الروسي منذ أشهر على طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية التي توغلت فيها قوات كييف الصيف الماضي.
واستعادت موسكو إلى الآن ثلثي المساحة التي استحوذت عليها أوكرانيا.
وبحسب موقع "ديبستايت" المتخصص المقرب من الجيش الأوكراني فإن التقدم الروسي جاء إثر "اختراق" خطوط الدفاع الأوكرانية قرب بلدة سودجا التي تسيطر عليها كييف.
وقال الموقع على تلغرام "غادرت إحدى وحداتنا موقعها. وبعد ذلك عزز العدو قواته ونفذ عمليات هجومية ممنهجة، وها هي النتيجة".
وقال مصدر عسكري في مقابلة مع صحفية برافدا أوكراينسكا إن الجنود الأوكرانيين يعملون على الحفاظ على مواقعهم لكن القوات الروسية "قطعت خطوط الإمداد كليا".
وكتب الناشط الأوكراني سيرغي ستيرنينكو الخميس أن "الوضع اللوجستي في منطقة كورسك يتدهور بسرعة وهو حرج بالفعل". (سكاي نيوز عربية)
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