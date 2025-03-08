حماس ترصد مؤشرات "إيجابية" بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن الحركة ترى مؤشرات إيجابية في ما يتعلق ببدء المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة.



وأضاف في بيان: "جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية والمؤشرات إيجابية نحو ذلك".

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وتابع: "نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم". (سكاي نيوز) وأضاف في بيان: "جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية والمؤشرات إيجابية نحو ذلك".وتابع: "نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم". (سكاي نيوز)