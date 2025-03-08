Advertisement

عربي-دولي

حماس ترصد مؤشرات "إيجابية" بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

Lebanon 24
08-03-2025 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1330763-638770507387605759.jpeg
Doc-P-1330763-638770507387605759.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن الحركة ترى مؤشرات إيجابية في ما يتعلق ببدء المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في بيان: "جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية والمؤشرات إيجابية نحو ذلك".
Advertisement


وتابع: "نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:44 | 2025-03-08
11:38 | 2025-03-08
11:00 | 2025-03-08
10:47 | 2025-03-08
10:39 | 2025-03-08
10:30 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24