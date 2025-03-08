الخطة العربية لإعمار غزة: دعم دولي وتحديات أميركية

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أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، عن دعمهم للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي تُقدّر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرين إلى أنها توفر مسارًا واقعيًا لإعادة الإعمار دون تهجير سكان القطاع.وفي بيان مشترك، قال الوزراء: "تُظهر الخطة مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة، وتتعهد بتحسين الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في غزة بشكل سريع ومستدام إذا تم تطبيقها".وكانت مصر قد صاغت الخطة التي تبناها الزعماء العرب هذا الشهر، ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضها. وقد أثار ترامب صدمة وغضبًا في الشهر الماضي عندما اقترح السيطرة الأميركية على قطاع غزة، وإعادة بناء المناطق المدمرة، وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع ترحيل السكان البالغ عددهم 2.4 مليون إلى دول أخرى، خصوصًا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.وتنص الخطة التي أقرها القادة العرب في قمة القاهرة على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع بعد أن طردتها حركة حماس في عام 2007، مع استبعاد الحركة عمليًا من إدارة القطاع. كما تركز الخطة على إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع. (الحرة)