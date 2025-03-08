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عربي-دولي

زلزال قوي يضرب سواحل جزر ريوكيو اليابانية.. هذه قوته

Lebanon 24
08-03-2025 | 17:55
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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر السواحل بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو اليابانية، حسبما أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "GFZ". 

وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، ولكن لم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. 
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تجدر الإشارة إلى أن اليابان قد تعرضت في منتصف يناير الماضي أيضًا إلى زلزال قوي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، مما دفع السلطات لإصدار تحذير من احتمال حدوث تسونامي. (روسيا اليوم)

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