Advertisement

عربي-دولي

روسيا تكثف حملتها العسكرية في كورسك

Lebanon 24
09-03-2025 | 07:48
A-
A+
Doc-P-1331035-638771250822923635.jpeg
Doc-P-1331035-638771250822923635.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، استعادة السيطرة على قرية ليبيديفكا في منطقة كورسك غرب البلاد، كما استولت على قرية نوفينكي في منطقة سومي الحدودية الأوكرانية.

ولم يكن للقوات الروسية وجود كبير في سومي منذ نيسان 2022، بالتزامن مع انسحابها من المنطقة الحدودية لتعزيز صفوفها في شرق أوكرانيا.
Advertisement

من جانبه، قال القائد العسكري أبتي علاء الدينوف، الذي يقود "قوات أحمد" الخاصة الشيشانية، التي تساند القوات الروسية في كورسك: "جميع الوحدات تشن هجوماً واسع النطاق في جميع اتجاهات قطاع الجبهة في كورسك... العدو يتخلى عن مواقعه".

وأضاف علاء الدينوف، أن الألوية الروسية المحمولة جواً، وأفواج البنادق الآلية، و"قوات أحمد" الخاصة، تشارك في "معارك ضارية... ورجالنا يتقدمون إلى الأمام بشكل جيد جداً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:20 | 2025-03-09
12:00 | 2025-03-09
11:48 | 2025-03-09
11:44 | 2025-03-09
11:09 | 2025-03-09
11:00 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24