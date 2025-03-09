روسيا تكثف حملتها العسكرية في كورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، استعادة السيطرة على قرية ليبيديفكا في منطقة كورسك غرب البلاد، كما استولت على قرية نوفينكي في منطقة سومي الحدودية الأوكرانية.ولم يكن للقوات الروسية وجود كبير في سومي منذ نيسان 2022، بالتزامن مع انسحابها من المنطقة الحدودية لتعزيز صفوفها في شرق أوكرانيا.من جانبه، قال القائد العسكري أبتي علاء الدينوف، الذي يقود "قوات أحمد" الخاصة الشيشانية، التي تساند القوات الروسية في كورسك: "جميع الوحدات تشن هجوماً واسع النطاق في جميع اتجاهات قطاع الجبهة في كورسك... العدو يتخلى عن مواقعه".وأضاف علاء الدينوف، أن الألوية الروسية المحمولة جواً، وأفواج البنادق الآلية، و"قوات أحمد" الخاصة، تشارك في "معارك ضارية... ورجالنا يتقدمون إلى الأمام بشكل جيد جداً".